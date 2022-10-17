«Відчайдушні та ганебні атаки» – посольство США про ранкові удари по Києву

Посольство США відреагувало на ранкові удари по Києву дронами-камікадзе.

«Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно», – наголосили у дипустанові.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе. Офіційно відомо про чотири «прильоти». Внаслідок цієї атаки загинули дві людини, триває розбір завалів житлового будинку, пошкодженого дроном.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків, а також загинуло п'ять людей і десятки зазнали поранень.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

Російський президент підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні 10 жовтня та пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».