Кличко: з будинку, який зазнав російської атаки, врятували 18 людей, розбір завалів триває

У Києві з житлового будинку, який постраждав від атаки російських дронів-камікадзе, врятували 18 людей, під завалами ще перебувають люди, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У результаті атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо загиблих уточнюється.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи – відомо про чотири «прильоти». За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе.

Cтаном 9:40 в центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Читайте також: Кличко повідомив попередні дані про наслідки російської атаки Києва

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

Читайте також: Путін заявив, що потреби в нових масованих ударах по Україні «поки немає»

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.