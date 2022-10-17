Київ після атаки дронів: відомо про влучання в житловий будинок, рух в центрі перекрили

Київ вранці атакували російські дрони-камікадзе, зафіксовано чотири «прильоти».



Київська військова міська адміністрація підтвердила влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.



Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом 9:40 в центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Також, як заявляв Кличко, після російської атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі, кілька житлових будинків пошкоджені. Інформація про постраждалих уточнюється.

Вранці у Шевченківському районі Києва пролунали два вибухи. За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

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Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.