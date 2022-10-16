«Руйнація режиму Путіна». Коли Росія припинить ракетний терор України?

Що змусить Росію припинити обстріли України? Чи може бути повторення таких обстрілів, як 10 жовтня? Яку зброю зараз може виробляти Росія, щоб продовжувати війну проти України і які країни їй в цьому допомагають? Наскільки реальною є загроза з боку білоруського кордону? Та наскільки близька Україна до створення надійної системи протиповітряної оборони? Ці питання проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» обговорив з військовим експертом, директором New Geopolitics Research Network Михайлом Самусєм.

Росія цього тижня завдала масованих ракетних ударів по Україні. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня війська РФ завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних ударів по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі.

Внаслідок обстрілів з боку Росії постраждало цивільне населення, понад 20 населених пунктів України та близько 30% енергетичної інфраструктури України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко . Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури були перебої з водо- і електропостачанням.

. Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури були перебої з водо- і електропостачанням. Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня після масованих ударів Росії по українських містах звернувся до лідерів G7 із проханням збільшити можливості протиповітряної оборони України для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

11 жовтня після масованих ударів Росії по українських містах звернувся до лідерів G7 із проханням збільшити можливості протиповітряної оборони України для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари». Президент Росії Володимир Путін 14 жовтня заявив, що зараз нема потреби у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня. Він також заявив, що Росія не прагне знищити Україну.

14 жовтня заявив, що зараз нема потреби у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня. Він також заявив, що Росія не прагне знищити Україну. За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже витратила більш як дві третини запасів високоточних ракет. Статистика, яку наводить міністр, свідчить про те, що Росією використано 1844 ракети, а залишилося – 609. Російська сторона не коментувала ці дані.

«Потрібна потужна система ППО»

Михайло Самусь вважає, що Україні не треба чекати, коли в Росії закінчаться ракети та інші боєприпаси.

Велике прохання – все ж таки допомогти нам збудувати потужну систему протиракетної та протиповітряної оборони

– Коли ти проводиш операцію, то краще планувати сфери, якими ти можеш керувати, а не сподіватися на те, що піде дощ чи замерзне річка, чи у росіян закінчаться гроші, чи зброя. Ми тому й казали, вже кілька років поспіль, в тому числі, наш центр і я особисто, що головне завдання для України зараз, головне завдання для наших партнерів, або не завдання, а велике прохання – все ж таки допомогти нам збудувати потужну систему протиракетної та протиповітряної оборони.

– Україна зробила велику роботу з точки зору забезпечення ефективності тих систем протиповітряної оборони, радянських систем, які в нас були, досить високого рівня готовності. І ми бачимо, що це завдання було виконано, українські війська ППО показують просто дива професіоналізму і ефективності. У надзвичайно потужному ударі, коли понад 100 ракет, які були фактично випущені за короткий час, було збито більш ніж половина, – таких результатів ніхто ніколи не показував. Тобто, не було жодного разу, жодна армія світу такого досвіду не має.

– Очевидно, що коли йдуть удари меншою кількістю ракет – тоді збивається до 90%. Чому збили 50% чи більше трохи? Це означає, що наші сили ППО, які у нас існують після розпаду Радянського Союзу, не можуть справитися одночасно з такою кількістю цілей. Ми тому і казали: «Надайте нам, будь ласка, допомогу, щоб у нас було більше ППО».

Експерт наголошує на тому, що Україна – найбільша за територією країна в Європі, але при цьому вважає помилковим порівнювати її з Ізраїлем у плані протиракетної безпеки.

– Вибачте, Ізраїль за площею з Київську область, і тому Україна потребує абсолютно іншого підходу з точки зору створення протиракетної і протиповітряної оборони. Тому без допомоги нам не обійтися. Вже 8 місяців широкомасштабної війни і нам все-таки почали допомагати системами протиракетної і протиповітряної оборони. І це і є ключем і гарантом того, що ми зможемо відбивати російські ракетні атаки, попри те, залишаються вони в них чи ні.

За словами Самуся, у росіян ще багато старих, дуже потужних, але не дуже високоточних ракет, таких як Х-22.

Чим більше ми можемо їх знищувати, чим ефективніше, – тим менше вони можуть проводити операцій

– Дуже багато ще, їх кілька сотень. Якщо брати до уваги ще ракети від комплексу С-300 протиповітряного – вони використовують зараз модифіковані ракети по наземних цілях, то їх можуть бути тисячі. Так само, коли ми говоримо про кількість танків, кількість артилерії, або кількість персоналу чи особового складу. Чим більше ми можемо їх знищувати, чим ефективніше, – тим менше вони можуть проводити операцій.

«Регулярна російська армія знищена»

Експерт також звертає увагу на проблему в російській армії з людським фактором, оскільки, як стверджує Самусь, «регулярна російська армія знищена».

Це не мобілізація, це просто якась вакханалія і хаос

– Попри те, що їх (населення РФ – ред.) 140 млн, вони не змогли створити достатню кількість підготовленого особового складу, щоб провести цю операцію, яку вони задумали. Зараз вони намагаються це робити через так звану мобілізацію. Але це не мобілізація, це просто якась вакханалія і хаос, бо мобілізація проводиться абсолютно по-іншому, вона організується і проводиться під час мирного часу, а вже реалізується під час особливого періоду чи воєнного часу.

– Те, що зараз відбувається в Росії – це просто бардак і намагання взяти просто холопів, які не розуміють своїх прав, відправити їх на забій, бо вони не підготовлені, не забезпечені і вони не можуть виконувати завдання як військовослужбовці. Просто цивільні люди, яких одягли в військову форму і кажуть, що вони військові.

Таку саму ситуацію експерт бачить у РФ і з озброєнням та військовою технікою. За його словами, «значна частина сучасної військової техніки вже знищена».

– Зараз на полі бою з’являються танки Т-62, артилерія випуску 1941 року, іржаві автомати і так далі. Тобто, теоретично у Росії дуже багато озброєння, дуже багато людей, але якщо ефективно діяти, використовувати високоточну зброю… Наприклад, якщо ми говоримо про знищення озброєння та військової техніки, то при використанні таких установок, як HIMARS, як високоточна артилерія 155 міліметрів, як безпілотники й так далі, тоді в них просто немає можливості швидко готувати фахівців і у зв'язку з цим в них з'являється дефіцит. Так само і з технікою, так само і з особовим складом.

Про що свідчать удари 10 жовтня?

Самусь впевнений, що Росія може дуже скоро повторити такий масований ракетний обстріл України, як 10 жовтня.

Ці удари, які відбулися 10 жовтня і частково потім 11 жовтня, вони є більше результатом внутрішньої боротьби груп впливу довкола Путіна

– У російському керівництві зараз при владі люди без моральних принципів, без жодних гальм і головне – вони вже розуміють, що вони вже програли. Зараз ці удари, які відбулися 10 жовтня і частково потім 11 жовтня, вони є більше результатом внутрішньої боротьби груп впливу довкола Путіна, які намагаються довести, що вони можуть забезпечити Путіну вихід з цієї ситуації. Я маю на увазі, що є група Патрушева, який колись був «яструбом», який виступав за проведення цієї операції з ФСБ. Але тепер вони вже є голубами, які хочуть вивести якось Путіна, запропонувати йому якось виходити на Захід, намагатись вийти якось із цієї ситуації.

Експерт вважає, що в Росії зʼявилася інша група впливу на керівництво Кремля, яка хоче «ще потужніше знищувати Україну».

– З’явилися набагато більші яструби – це Пригожин, Кадиров, Суровікін, які доводять, що треба ще більш брутально, потужніше знищувати Україну і таким чином переломити цю ситуацію. Тобто, Суровікіна, коли зараз призначили командувачем сил, які ведуть операцію проти України, він отримав всю повноту влади, разом із Пригожиним і Кадировим.

Ці люди можуть такі удари проводити ще кілька разів, бо такий потенціал у них є

– Пригожин – це та людина, яка створювала фабрику тролів, разом із ГРУ. Та людина, яка створювала так звані військові приватні компанії, хоча, це ніякі не військові приватні компанії, а також структурні підрозділи ГРУ, тобто воєнної розвідки. І ці люди якраз наполягають, пропонують Путіну продовжувати ще більш активні військові дії. І коли Суровікіна призначили, він так само себе поводив, коли його призначали в травні командувачем на напрямку Сєвєродонецьк – Лисичанськ, цієї групи військ. Тобто, він особисто відповідає за використання ракет та авіації, він завдавав ударів по Кременчуку, Черкасах. Тоді були просто брутальні, терористичні акти, удари дуже неточними ракетами Х-22 по торговельному центру, що шокувало весь світ.

– Ці люди можуть такі удари проводити ще кілька разів, бо такий потенціал у них є. Зараз вони готові покласти все, що в них є, аби вийти з цієї ситуації. Або так, як пропонує Патрушев, або як пропонує зараз Пригожин із Кадировим і Суровікіним.

Запаси Радянського Союзу

Експерт каже, що Росія ще має достатньо запасів озброєння часів Радянського Союзу.

– Запаси з Радянського Союзу в них дійсно є – 1000 ракет дуже не точних, та сама ракета Х-22, але, наприклад, ракета ХА-101, «Калібри», «Іскандери» – це ті ракети, які колись розроблялися в Радянському Союзі ще, але були доведені до серійного виробництва вже при Путіні. І якраз вони, ось ці високоточні ракети, – вони виготовляються з використанням західних технологій, компонентів.

– Тому є сподівання, у всякому разі припущення, що якщо вони виготовляли з використанням американських, європейських компонентів, то зараз вони цього робити не можуть, навіть якось в обхід знайти ці компоненти. Єдине, що вони можуть, звісно, спробувати – знайти такі компоненти, наприклад, в Китаї або в інших країнах, які не цураються торгувати з Росією, але я думаю, що це буде важко, або важче.

«Лукашенка можуть ліквідувати»

Білоруські медіа повідомляють, що протягом останнього тижня Білорусь передала Росії понад 60 танків та вантажні автомобілі «Урал». Експерт Самусь вважає, що Олександр Лукашенко в такий спосіб «відкуповується» від Путіна.

Росіяни витягують танки Т-72, БТР, БМП, артилерію, боєприпаси – все, що залишилося у білорусів

– Є відкрита інформація, яка показує, що росіяни, дійсно, витягують танки Т-72, БТР, БМП, артилерію, боєприпаси – все, що залишилося у білорусів, для того, щоб використати їх проти України. Очевидно, що таким чином Лукашенко на якийсь час відкупився від Путіна, який вимагає від Лукашенка прямої участи збройних сил Білорусії у війні проти України.

– Я думаю, що це є свідченням якраз того, що у білорусів збереглася більш нова ще техніка, ніж та, яка залишилась у росіян. Тобто, у росіян, наприклад, є танків Т-62 багато, у білорусів якраз кількість велика залишилась Т-62, які, можливо, в нормальному стані є і були, там є навіть пару сотень таких танків. То вони зараз заберуть у білорусів все, що в них є. Ще раз повторюся, ці люди зараз кидають в «топку війни» все, що є, до чого вони можуть дотягнутися, все, що є у них на складах, все, що є у білорусів на складах.

Військовий експерт не виключає, що рано чи пізно російське керівництво примусить Лукашенка долучити Білорусь до відкритої війни з Україною.

– Звісно він (Лукашенко – ред.) не хоче, але є велика ймовірність, що його примусять. Особливо, якщо до влади дорвуться люди на кшталт Пригожина, Кадирова і Суровікіна. Вони просто довго з ним торгуватися не будуть. Лукашенку не вдасться, як з Путіним гратися кілька років, намагатися уникнути визнання Криму, чи там не наказати своїм силам йти на Україну.

– Річ у тому, що буквально кілька днів тому Лукашенко підписав вже указ про активацію регіональної групи сил союзної держави Республіки Білорусь та РФ. Згідно з цими документами, коли ця група військ активується, це відбувається в особливий період. Ця група включає в повному складі військові сили Республіки Білорусь, які переходять під командування регіональної групи військ.

Суровікін довго питати Лукашенка не буде. І якщо він не захоче виконувати ці накази, то його просто можуть ліквідувати

– Наскільки я розумію, командувачем буде, звісно, Суровікін, який відповідає взагалі за командування усіма силами, які залучені до операції. І тому Суровікін довго питати Лукашенка не буде. І якщо він не захоче виконувати ці накази, то його просто можуть ліквідувати, він зараз вже нікому не потрібен. З Путіним він міг гратися в такі дипломатичні ігри, якось по-дружньому з ним торгуватися і, в принципі, все це йому якось сходило з рук.

«ППО навчилося знищувати дрони»

Останнім часом Росія стала активно використовувати іранські дрони-камікадзе для атак на територію України. Військовий експерт пояснив, чому ці дрони є складними цілями для ППО.

– Це є ціль нетрадиційна, вона відрізняється фактично тому, що будь-яку ракету – крилату або балістичну, чи морського базування, чи наземного, чи повітряного, – можна визначити саме пуск. І якщо ми визначимо саме пуск, то цю ракету вже потім легше і захопити, вести і потім знищити зенітно-ракетним комплексом. Тобто спочатку радари захоплюють пуск, ведуть і потім наводиться зенітно-ракетний комплекс.

Їх (дрони) важко засікти на моменті пуску, бо там двигун внутрішнього згоряння, він просто злітає і летить як літачок

– Такого типу літальні апарати (як іранські дрони – ред.), їх важко засікти на моменті пуску, бо там двигун внутрішнього згоряння, він просто злітає і летить як літачок. Немає цього вибуху при запуску і його не можна визначити. Це один момент. Тобто, БПЛА злітає і його не засікли, він може летіти дуже низько. Єдина проблема для росіян – це дуже великий шум, який створює двигун внутрішнього згоряння і тому саме за цією ознакою його визначають вже на підльотах до району застосування.

– Тому зараз надзвичайно важливим є отримання Україною, окрім Stinger ПЗРК короткої дальності – це десь 5 кілометрів, але з радарами. Тобто радар, який би на відстані 5 кілометрів почав би визначати такі безпілотники, а вони є доволі великі. Через те, що це ціль або мішень доволі не характерна для поля бою, потрібен був певний час, щоб українська ППО пристосувалась до знищення таких цілей. Зараз вони знищуються фактично до 100% і це означає, що українське ППО розуміє, як з ними боротися.

«Біля кожного куща ЗРК не потрібна»

За словами Самуся, в Україні можна сформувати надійну систему ППО та ПРО по всій території країни.

Головне, щоб у нас було повністю закрите небо радарами, тобто повне, можливо навіть багато ешелоноване радіолокаційне поле

– Для цього не потрібно навіть біля кожного куща чи дерева ставити ЗРК, система протиракетної оборони, чи система протиповітряної оборони складається насамперед з радарів системи розвідки. Причому ці радари можуть розташовуватися на так званих літаках дальнього радіолокаційного визначення, які бачать на кілька тисяч кілометрів вперед і таким чином ми можемо контролювати повітряний простір не тільки на території України, а і, наприклад на території країни-агресора – на території Росії, або акваторії моря, над територією Білорусі. Це дозволить повністю контролювати територію Білорусі, Чорного моря, ну і на 1-2 тисячі глибину Росії, повністю визначити усі запуски ракет.

– Головне, щоб у нас було повністю закрите небо радарами, тобто повне, можливо навіть багато ешелоноване радіолокаційне поле – оце головне. І далі вже до цього поля, грубо кажучи, підключаються ЗРК, які мають різні дальності, різні висоти, характеристики і все це складає об'єднану систему протиракетної, протиповітряної оборони України.

– Чому я кажу різної дальності, різних характеристик? Тому, що система ППО, ПРО, має мати кілька шарів. Це можуть бути системи далекої дальності, такі як Patriot, С-300, SMT французько-німецькі. Це системи далекої дальності, понад 100 км, які можуть на далеких підступах, щоб уламки падали на голову, приміром білорусам, а не українцям. Я думаю, що це було б доречно, щоб білоруси розуміли, що війна в них теж йде. Так само і над територією Росії, я думаю, що це було б абсолютно справедливо і доречно.

Як зазначив Самусь, зараз в Україну починають надходити комплекси, такі як NASAMS Iris-t дальністю 40 кілометрів. І вони можуть захищати конкретні міста або конкретні атомні станції, і які вже стоять і створюють такий купол конкретно-об’єктовий.

Кілька шарів ЗРК захищають від різних загроз і при чому на різних підступах

– Тобто Patriot та інші далекобійні системи вони якби захищають територію України на дальших підступах, а ці системи середньої дальності вже можуть здійснювати об’єктову, так само прикриваючи звісно війська, об'єкти або міста. Таким чином виходять кілька шарів ЗРК, які захищають від різних загроз і при чому на різних підступах, але головне підкреслюю, що це має бути єдина система, яка повністю закриває українське небо, створює єдине радіолокаційне поле. Це надзвичайно важливо.

Експерт також пояснив, скільки часу потрібно Україні, щоб впровадити таку систему захисту.

В нас на момент 24 лютого була найпотужніша система протиповітряної оборони в Європі і це не перебільшення

– Поки що в нас є тільки радянська система, те, що в нас було після розпаду Радянського Союзу, українські ОПК. Збройні сили цю систему зберегли, вони її модернізували, вони все ж таки не допустили, щоб був розвал цієї системи і я скажу, що в нас на момент 24 лютого була найпотужніша система протиповітряної оборони в Європі і це не перебільшення.

– В нас ще немає жодного радара, який би нам поставили, я маю на увазі дальнього радіолокаційного визначення радара або літака або системи, яка могла б додати щось до нашого радіолокаційного поля. Це було б дуже і дуже корисно, тому що нам зараз постачають системи NASAMS Iris-t, якраз ось ті системи середньої дальності об’єктові. У нас немає ще постачання систем, які могли б захищати нашу територію на дальніх підступах і немає постачання радарів, які б могли забезпечувати дальнє визначення пусків ракет і їхнє супроводження. Тому ми лише в самому початку цієї комплексної, багатошарової системи протиповітряної і протиракетної оборони.

– Я сподіваюсь, що буде, можливо, ще спеціальне засідання НАТО з приводу допомоги Україні з точки зору створення ППО та ПРО. Я сподіваюсь, що ми зараз швидко наростимо ці можливості і навіть при запуску 200 ракет по нас в одному залпі, ми зможемо знищити 95%. Оце буде показник того, що в Україні створена багатошарова, ефективна система ППО та ПРО.

Поки Росія не буде у військовому плані знищена, не буде знищено режим Путіна, ніщо не зможе припинити ракетні обстріли з боку Росії

Ми спитали експерта, що, на його думку, може змусити РФ припинити обстріли України? І от що він відповів:

– Нічого не може змусити припинити, лише військова поразка, руйнація режиму Путіна, знищення його. Тобто військова поразка вона вирішує всі питання. Поки Росія не буде у військовому плані знищена, не буде знищено режим Путіна, ніщо не зможе припинити ракетні обстріли з боку Росії.