Пентагон повідомив, що включає новий пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 14 жовтня доручив Міністерству оборони виділити 725 мільйонів доларів на критичні безпекові та оборонні потреби України.

«Це доручення є 23-м виділенням обладнання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Сполучені Штати надали безпрецедентну допомогу Україні і продовжать працювати із союзниками та партнерами, аби забезпечити Україні всю підтримку, яка їй потрібна», – йдеться в коментарі Пентагону.

До пакету увійдуть:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS

23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів

500 високоточних 155-міліметрових снарядів

5 тисяч 155-міліметрових снарядів RAAM (дистанційних протиброньових мін)

5 тисяч протитанкових засобів

швидкісні протирадіолокаційні ракети

понад 200 високомобільних багатофункціональних колісних транспортних засобів

стрілецьку зброю та понад 2 мільйони боєприпасів

медичні товари

Кілька країн, в тому числі США, заявили про додаткові заходи з оборонної підтримки України після зустрічі контактної групи «Рамштайн 6».

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.