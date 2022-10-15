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Пентагон повідомив, що включає новий пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів

Серед іншого, пакет передбачає додаткові 155-міліметрові артилерійські снаряди

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 14 жовтня доручив Міністерству оборони виділити 725 мільйонів доларів на критичні безпекові та оборонні потреби України.

«Це доручення є 23-м виділенням обладнання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Сполучені Штати надали безпрецедентну допомогу Україні і продовжать працювати із союзниками та партнерами, аби забезпечити Україні всю підтримку, яка їй потрібна», – йдеться в коментарі Пентагону.

До пакету увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS
  • 23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів
  • 500 високоточних 155-міліметрових снарядів
  • 5 тисяч 155-міліметрових снарядів RAAM (дистанційних протиброньових мін)
  • 5 тисяч протитанкових засобів
  • швидкісні протирадіолокаційні ракети
  • понад 200 високомобільних багатофункціональних колісних транспортних засобів
  • стрілецьку зброю та понад 2 мільйони боєприпасів
  • медичні товари

Кілька країн, в тому числі США, заявили про додаткові заходи з оборонної підтримки України після зустрічі контактної групи «Рамштайн 6».

Читайте також: Після зустрічі «Рамштайн-6» Резніков очікує посилення протиповітряної оборони України

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.

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