Резніков: цього місяця Україна отримає системи IRIS-II і NASAMS

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що цього місяця до України мають надійти системи протиповітряної оборони від Німеччини і США.

«Ви знаєте, що є рішення уряду Німеччини про постачання нам нової системи IRIS-II. І ми цього місяця отримаємо цей комплекс. Тому що наші хлопці вже завершують навчання на ньому. Це якраз система протиповітряної оборони», – сказав міністр в ефірі телемарафону.

За його словами, також у жовтні до України зі США мають надійти перші установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

«Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS: перших декількох установок. Уже відбувається навчання наших спеціалістів. І вони теж будуть поставлені цього місяця. А крім того, ухвалене наступне рішення про поставку декількох установок NASAMS», – заявив Резніков.

Напередодні після зустрічі «Рамштайн-6» український міністр оборони заявив, що очікує посилення протиповітряної оборони України.

Президент України Володимир Зеленський назвав «доволі продуктивною» зустріч у форматі «Рамштайн», яка 12 жовтня відбулася в Брюсселі.

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Ця зустріч західних партнерів України відбувалася після масованих російських атак 10 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.