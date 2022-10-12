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Війна

«Рамштайн-6»: яку зброю отримають ЗСУ?

Німецька система ППО Iris-T вже в Україні, NASAMS від США – в дорозі
  • Зустріч «Рамштайн-6» у Брюсселі

Західні союзники України продовжують озброювати Україну. Що на цей раз отримають ЗСУ?

  • Нова ера протиповітряної оборони України

Німецька система ППО Iris-T вже в Україні, NASAMS від США – в дорозі.

Як це знизить російську ракетну загрозу?

  • Нова версія щодо атаки на Кримський міст

Росія звинуватила українські спецслужби та особисто очільника ГУР МО Кирила Буданова. У розвідці України звинувачення не коментують.

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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