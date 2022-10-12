«Рамштайн-6»: яку зброю отримають ЗСУ?

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Західні союзники України продовжують озброювати Україну. Що на цей раз отримають ЗСУ?
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Німецька система ППО Iris-T вже в Україні, NASAMS від США – в дорозі.
Як це знизить російську ракетну загрозу?
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Росія звинуватила українські спецслужби та особисто очільника ГУР МО Кирила Буданова. У розвідці України звинувачення не коментують.
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