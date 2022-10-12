У Керчі помітили колону російської військової техніки (відео)

В окупованому Криму у Керчі зафіксували колону російської військової техніки із символами «V».



Як повідомили проекту Радіо Свобода Крим.Реалії очевидці, автомобілі вперше помітили в центрі міста, де автомобільний рух інтенсивний, а дороги досить вузькі.



Військова техніка рухалася з боку в'їзду в місто, проте її пункт призначення невідомий.



Раніше російська військова техніка в Керчі переміщалася основними автомагістралями, що ведуть до траси «Таврида» або морських портів.



Зміна руху може бути пов'язана зі зростанням навантаження на дорожній трафік у Керчі у зв'язку з вибухом на Керченському мосту минулого тижня.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

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Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».