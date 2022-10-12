Електропостачання ЗАЕС відновили, в МАГАТЕ кажуть – «охоронна зона потрібна якнайшвидше»

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заявив, що електропостачання Запорізької АЕС відновлено після того, як друге за останні п'ять днів чергове відключення підкреслило «нестабільну» ситуацію щодо безпеки станції.



«Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Оператор ЗАЕС каже, що відключення сьогодні вранці було спричинене пошкодженням обстрілом віддаленої підстанції, підкреслюючи, наскільки небезпечною є ситуація. Нам потрібна охоронна зона якнайшвидше», – написав він у твіттері 12 жовтня.

В «Енергоатомі» повідомили, що українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС, яка відімкнулася, як стверджують в компанії, внаслідок російського ракетного обстрілу. Після цього сталося повне

знеструмлення Запорізької АЕС із запуском резервних дизель-генераторів.



Напередодні Ґроссі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в рамках заходів МАГАТЕ із запобігання аварії та зусилля Гроссі створити зону безпеки навколо АЕС. Під час цієї зустрічі Путін заявив, що «відкритий до діалогу» щодо ЗАЕС. А наступного дня у Росії заявили про намір перевести українську електростанцію на російське паливо.

Минулого тижня Ґроссі зустрівся із Зеленським для обговорення створення захисної зони навколо АЕС. Він «веде інтенсивні консультації як з Україною, так і з Російською Федерацією, щоб узгодити та запровадити» зону безпеки якомога швидше, йдеться у заяві МАГАТЕ.

11 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські окупаційні війська від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у «холодному стані».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.