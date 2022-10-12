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ЗАЕС знову знеструмлена, окупанти не пропускають до неї колону з пальним – «Енергоатом»

«Енергоатом» назвав російські обстріли інфраструктури, яка пов’язана з роботою атомної станції, «таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС»

Запорізька атомна електростанція знову відключена від електропостачання через ракетний обстріл, повідомила національна компанія «Енергоатом» 12 жовтня.

За повідомленням, знеструмлення спричинив ракетний обстріл Дніпропетровщини, який пошкодив підстанцію «Дніпровська» вранці в середу.

«В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою», – заявляє регулятор.

На станції автоматично увімкнулися дизель-генератори.

«Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії», – стверджують у пресслужбі.

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«Енергоатом» назвав російські обстріли інфраструктури, яка пов’язана з роботою атомної станції, «таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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