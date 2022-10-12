ЗАЕС знову знеструмлена, окупанти не пропускають до неї колону з пальним – «Енергоатом»

Запорізька атомна електростанція знову відключена від електропостачання через ракетний обстріл, повідомила національна компанія «Енергоатом» 12 жовтня.

За повідомленням, знеструмлення спричинив ракетний обстріл Дніпропетровщини, який пошкодив підстанцію «Дніпровська» вранці в середу.

«В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою», – заявляє регулятор.

На станції автоматично увімкнулися дизель-генератори.

«Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії», – стверджують у пресслужбі.

Читайте також: Заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу «викрали й імовірно катують» – «Енергоатом»

«Енергоатом» назвав російські обстріли інфраструктури, яка пов’язана з роботою атомної станції, «таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.