Путін заявив голові МАГАТЕ, що Москва «відкрита до діалогу» щодо Запорізької АЕС

Президент Росії Володимир Путін 11 жовтня заявив голові МАГАТЕ, що «відкритий до діалогу» щодо Запорізької АЕС.

Путін сказав Рафаелю Ґроссі під час їхньої зустрічі в Санкт-Петербурзі, що ситуація навколо електростанції «викликає занепокоєння».

Ґроссі зустрівся з Путіним у рамках зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо запобігання аварії та спроби створити зону безпеки навколо АЕС.

Путін заявив голові МАГАТЕ, що «готовий обговорювати всі питання, що становлять взаємний інтерес або викликають занепокоєння, наприклад, щодо ситуації навколо Запорізької АЕС».

Ґроссі має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві пізніше цього тижня для подальших переговорів щодо електростанції, йдеться в заяві МАГАТЕ після зустрічі Гроссі та Путіна.



«Зараз, як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути створена охоронна зона. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Ставки високі. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб убезпечитися від ядерної аварії, оскільки це може спричинити ще більше труднощів і страждань в Україні та за її межами», – сказав Ґроссі, додавши, що ситуація навколо станції стає «все більш небезпечною, нестабільною та складною» через часті військові атаки в цьому районі.

Минулого тижня Ґроссі зустрівся із Зеленським для обговорення створення захисної зони навколо АЕС. Він «веде інтенсивні консультації як з Україною, так і з Російською Федерацією, щоб узгодити та запровадити» зону безпеки якомога швидше, йдеться у заяві МАГАТЕ.

11 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські окупаційні війська від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у «холодному стані».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.