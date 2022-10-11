Заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу «викрали й імовірно катують» – «Енергоатом»

Російські окупаційні війська «викрали й імовірно катують» заступника гендиректора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка, заявляють у державному підприємстві «Енергоатом».



«Тримають його у невідомому місці, ймовірно, застосовуючи притаманні їм методи катування і залякування. Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на «Росатом», – зазначають у компанії.

У зв’язку із цим «Енергоатом» закликав гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі та світ «задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону».

З огляду на бойові дії, а також окупацію ЗАЕС російськими військами, Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

11 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що окупаційні війська РФ «продовжують чинити тиск на українських співробітників ЗАЕС». Окрім того, за даними розвідки, окупанти від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у «холодному стані».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.