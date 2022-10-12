Вінниччину атакували російські дрони-камікадзе, їх збили – влада

Російські війська атакували Вінниччину двома дронами-камікадзе, сили протиповітряної оборони їх знищили, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.



«Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено», – написав він у телеграмі.

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Як повідомляли вранці в Генштабі ЗСУ, російські війська застосували 14 дронів іранського виробництва для ударів по Одеській та Миколаївській областях, 12 із них збили сили ППО.

10 жовтня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе.

«Там є певні компоненти певних країн. Ми зараз розбираємося, в який спосіб вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати ті речі, які 100 відсотків відносяться до військово-промислового комплексу», – зазначив Данілов.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі. Як заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе «Шахід-136». Перевірити ці дані незалежно неможливо.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.