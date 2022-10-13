Після зустрічі «Рамштайн-6» Резніков очікує посилення протиповітряної оборони України

Після зустрічі «Рамштайн-6» міністр оборони Олексій Резніков очікує посилення протиповітряної оборони України.



«Звісно, я не можу в деталях розказувати все, що вчора обговорювалося, і не тільки на «Рамштайні». В чому дуже зручний цей формат – паралельно на полях «Рамштайну» відбувається багато двосторонніх зустрічей…Найголовніше – сигнал від американської сторони прозвучав, що необхідно максимально швидко посилювати ППО України. Не тільки NASAMS, не тільки IRIS. Різного рівня. І я думаю, що буквально найближчими тижнями ми будемо розуміти, що це спрацює. Тоді, коли ми вже почуємо, що так, певні країни беруть на себе певні зобов'язання, то ми зробимо це публічним. Просто зараз поки не хочу розкривати всіх деталей... Це чергове буде цікаве рішення, яке посилить нашу протиповітряну оборону, – сказав він під час брифінгу щодо результатів зустрічі у форматі «Рамштайн-6».



Водночас він наголошує, що жодна система ППО в світі не гарантує 100% захисту.



«Ні в Сполучених Штатах, ні в Ізраїлі на 100 % небо не є закритим. Питання проценту можливості ураження. У нас сьогодні наші славні Повітряні Сили до 50-ти відсотків вражають системно всіх загроз. Тому, якщо ми доведемо до 60, 70, 80 %, – це буде чудово», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський назвав «доволі продуктивною» зустріч у форматі «Рамштайн», яка 12 жовтня відбулася в Брюсселі.

Ця зустріч західних партнерів України відбувалася через кілька днів після масованих російських атак 10 жовтня.

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.