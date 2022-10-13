Британія передасть Україні зенітні ракети Amraam для систем ППО – Воллес

Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони Nasams. Про це заявив очільник британського Міністерства оборони Бен Воллес.

«Останні невибіркові удари Росії по цивільних районах в Україні потребують подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я дав дозвіл на поставку в Україну зенітних ракет Amraam. Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак і зміцнити загальну протиракетну оборону разом із американськими Nasams», – зазначив він.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. Міжнародні партнери України назвали це «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що Україна отримує від західних партнерів системи протиповітряної оборони, але влада хотіла би бачити їх більшу «кількість та швидкість».

10 жовтня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв продовжувати підтримку Києва, зокрема наданням систем протиповітряної оборони. 12 жовтня глава Пентагону запевнив, що системи ППО доставлять до України настільки швидко, наскільки це фізично можливо.