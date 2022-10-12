Глава Пентагону: системи ППО доставлять до України настільки швидко, наскільки це фізично можливо

Системи протиповітряної оборони будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Ці системи будуть доставлені настільки швидко, наскільки ми зможемо фізично поставити їх туди. Ми залишаємося зосереджені на цьому. Ми поставимо системи, які маємо у розпорядженні», – сказав Остін на брифінгу після зустрічі із Контактною групою з оборони України.

Читайте також: ЗМІ: Макрон анонсує надання Україні системи ППО найближчими тижнями

За його словами, Німеччина має такі системи. Він нагадав, що Україна вже отримала першу систему IRIS-T.

«Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до активних систем, які використовують українські сили», – додав глава Пентагону.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Захід обговорює шляхи надання Україні додаткової протиповітряної оборони для захисту від «невибіркових» ракетних атак Росії по всій країні.

Читайте також: Як ППО України уникає пасток Росії: підсумки дводенної атаки

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».