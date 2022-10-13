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Естонія схвалила новий пакет військової допомоги для України – Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала пришвидшити надання допомоги Україні

Влада Естонії схвалила новий пакет військової допомоги для України, повідомила прем’єр-міністерка країни Кая Каллас 13 жовтня.

«Ми надаємо зимове спорядження, обладнання та боєприпаси Україні. Ми незабаром їх відправимо», – написала голова уряду в своєму твітері.

Вона закликала пришвидшити надання допомоги Україні, аби вона могла звільнити свої території.

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«Це – шлях до миру», – додала Каллас.

На початку жовтня Естонія передала українським військовим дрони, куплені далекобійником із Пскова Володимиром Шиловим для російської армії.

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