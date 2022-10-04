Естонія передала Україні дрони, куплені далекобійником із Пскова для російської армії

Естонія передала українським військовим дрони, куплені далекобійником із Пскова Володимиром Шиловим для російської армії, повідомили в естонській поліції.

«Пам’ятаєте безпілотники, які ми конфіскували у людини, яка намагалася пожертвувати їх для російської агресії в Україні? Так от, ці безпілотники все ж таки потрапили в Україну», – йдеться в повідомленні поліції Естонії.

Шилов – співак-далекобійник із подвійним громадянством. Його заарештували 28 травня на кордоні, коли він перевозив до Росії три дрони, які планував відправити російській армії на війну проти України. Гроші на дрони він збирав у «ВКонтактє», де на нього підписані понад 3 тисячі осіб. Прокуратура Естонії визнала купівлю дронів «участю або підтримкою акту агресії іноземної держави».

Суд в Естонії призначив Шилову рік в’язниці (чотири місяці в ув’язненні, решту вісім – умовно з чотирирічним випробувальним терміном). Тоді ж вирок винесли ще двом чоловікам, які допомагали Шилову: Іллі та Руслану Голембовським, які пожертвували гроші на купівлю дронів. Обох засудили до п’яти місяців в’язниці умовно з випробувальним терміном у рік і вісім місяців.

Проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии» пише, що 29 вересня Шилов вийшов із в’язниці Таллінна і сказав, що не знає про долю дронів, які він купив.