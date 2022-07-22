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В Естонії засудили далекобійника із Пскова за дрони на допомогу армії РФ у війні проти України – ЗМІ

Володимиру Шилову дали загалом рік в’язниці – чотири місяці він проведе за ґратами, решту вісім – будуть умовними з чотирирічним випробувальним терміном (фото ілюстративне)

Чотири місяці ув’язнення дав суд в Естонії Володимиру Шилову – співаку-далекобійнику із Пскова з подвійним громадянством, який купив на донати дрони для російської армії, яка воює проти України.

Як передає видання Delfi, Шилову дали загалом рік в’язниці – чотири місяці він проведе за ґратами, решту вісім – будуть умовними з чотирирічним випробувальним терміном.

Разом із Шиловим вирок винесли двом чоловікам, які йому допомагали: Іллі та Руслану Голембовським, які пожертвували гроші на купівлю дронів. Обох засудили до п’яти місяців ув’язнення умовно з випробувальним терміном на рік та вісім місяців.

Володимира Шилова заарештували 28 травня на кордоні, коли він перевозив до Росії три дрони, які планував відправити російській армії на війну проти України. Гроші на дрони він збирав у «Вконтактє» – там на нього підписані 3300 осіб. Нині вони збирають йому гроші на адвоката.

Шилову загрожувало до п’яти років ув’язнення. Прокуратура Естонії визнала купівлю дронів «участю або підтримкою акту агресії іноземної держави».

Після 24 лютого не лише Україна, а й країни Європи криміналізували підтримку російського вторгнення в Україну. В Естонії передбачена кримінальна відповідальність за участь у війні проти України на боці Росії, а також адміністративна – за публічну демонстрацію російської символіки.

Чотири місяці ув’язнення дав суд в Естонії Володимиру Шилову – співаку-далекобійнику із Пскова з подвійним громадянством, який купив на донати дрони для російської армії, яка воює проти України.

Як передає видання Delfi, Шилову дали загалом рік в’язниці – чотири місяці він проведе за ґратами, решту вісім – будуть умовними з чотирирічним випробувальним терміном.

Разом із Шиловим вирок винесли двом чоловікам, які йому допомагали: Іллі та Руслану Голембовським, які пожертвували гроші на купівлю дронів. Обох засудили до п’яти місяців ув’язнення умовно з випробувальним терміном на рік та вісім місяців.

Володимира Шилова заарештували 28 травня на кордоні, коли він перевозив до Росії три дрони, які планував відправити російській армії на війну проти України. Гроші на дрони він збирав у «Вконтактє» – там на нього підписані 3300 осіб. Нині вони збирають йому гроші на адвоката.

Шилову загрожувало до п’яти років ув’язнення. Прокуратура Естонії визнала купівлю дронів «участю або підтримкою акту агресії іноземної держави».

Після 24 лютого не лише Україна, а й країни Європи криміналізували підтримку російського вторгнення в Україну. В Естонії передбачена кримінальна відповідальність за участь у війні проти України на боці Росії, а також адміністративна – за публічну демонстрацію російської символіки.

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