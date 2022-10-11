Зеленський закликав країни G7 відповідати Росії «симетрично»

Президент України Володимир Зеленський закликав до симетричної відповіді на дії Росії на рівні всієї «Групи семи» і демократичного світу.

«Ми маємо на рівні всієї «Групи семи», усього нашого демократичного світу відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою й газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста. Саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматися про мир, про невигідність війни», – сказав Зеленський, виступаючи на відеоконференції лідерів «Групи семи» і України.

Він подякував європейським партнерам за восьмий санкційний пакет, але сказав, що він не є покаранням для Росії. «Росія почала новий етап ескалації, а отже, потрібен новий санкційний пакет – сильний пакет. І я прошу вас розробити його», – сказав голова держави.

«Треба визнати й очевидний факт: із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути й діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитися про мир протягом років! Він говорить ультиматумами, терор – це і є його ставлення до світу, до інших людей… Ми всі у світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії, який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав змоги завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир, і ця людина – у Москві», – додав Зеленський.

Президент також закликав партнерів надати Україні «достатню кількість сучасних і ефективних систем ППО», щоб ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестали працювати.

«Я дякую Німеччині й особисто канцлеру Шольцу за прискорення постачання IRIS. Дякую США й особисто президенту Байдену за рішення надати сучасні ПРО і ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть і системи середнього й дальнього радіуса дії, які дадуть змогу створити ешелоновану систему оборони», – сказав голова держави.

Він також наголосив, що важливо надати «достатню кількість ракет» до наданих систем ППО і ПРО і щоб ці системи були інтегровані з системою оборони України. «Я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це завтра у форматі «Рамштайну», – сказав президент.

Раніше сьогодні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна «має імпульс» у війні проти Росії, а президент Росії Володимир Путін зазнає поразки.