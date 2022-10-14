Іспанія надасть Україні 4 системи ППО Hawk – Резніков

Іспанія вирішила надати Україні зенітні комплекси Hawk для потреб протиповітряної оборони – про це повідомив 13 жовтня міністр оборони Олексій Резніков.

«Я вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати чотири системи протиповітряної оборони Hawk. Це швидка реакція на запит України на зустрічі «Рамштайн 6», – написав він у своєму твітері.

Резніков зазначив, що отримання більшої кількості систем Hawk «у процесі».

«Сьогодні протиповітряна оборона – це пріоритет не тільки для України, а й для всієї Європи», – додав міністр.

Після зустрічі «Рамштайн-6» міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікує посилення протиповітряної оборони України.

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.