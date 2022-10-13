На Львівщині російська ракета повторно влучила у військовий об’єкт – влада

На Львівщині російська ракета повторно влучила в один з військових об‘єктів, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

«Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО», – написав він у телеграмі.

Останні кілька днів Львівщина зазнає масованих атак військ РФ. 11 жовтня повідомлялося, що на Львівщині внаслідок російських ракетних обстрілів Росії знищені чотири електропідстанції. В регіоні виникли проблеми з електропостачанням.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.