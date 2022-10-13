У командуванні «Південь» пояснили, чому РФ використовує дрони-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі

Армія РФ використовує дрони-камікадзе «Шахід-136» для ударів по українській критичній інфраструктурі, тому що для таких цілей ці БПЛА є ефективнішими, ніж для атак по людях. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури (щоб позбавити нас води, тепла, електрики), виходить із їх тактико-технічних характеристик, оскільки ці дрони спрацьовують як сірники. Це як влучання блискавки, яке підпалює певний об'єкт і виводить його з ладу не скільки вибухом, скільки пожежею. Використання його по скупченням людей не таке ефективне», – зазначила Гуменюк.

За її словами, наразі цифри щодо наявності в армії РФ тієї чи іншої кількості дронів-камікадзе є суперечливими, однак українські військові фіксують їх скупчення на тимчасово окупованих територіях та на північних кордонах України.

Водночас, як наголошує Гуменюк, ЗСУ навчилися ефективно збивати ці БПЛА і, за її очікуваннями, «далі ці показники будуть ще кращими».

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.

У Повітряних силах ЗСУ припустили, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

Того ж дня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила у Ірану 2400 таких БПЛА.

Того ж дня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що «не варто драматизувати ситуацію» з дронами-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України.