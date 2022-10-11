Генштаб: інфраструктура понад десяти населених пунктів постраждала через масований ракетний удар РФ 11 жовтня

Інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях постраждала 11 жовтня через масований ракетний удар Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів і здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

За повідомленням, 32 повітряні цілі (крилаті ракети і безпілотники) були знищені підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках.

«Вночі ворог задіяв вісім іранських ударних БпЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці «безпілотники» знищено силами протиповітряної оборони Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що мобілізація і перекидання резервів не дають можливості загарбникам здолати супротив ЗСУ.

«За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське», – додали в командуванні.

Вранці 11 жовтня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога. Командування Повітряних сил повідомило про повторний запуск російських ракет. Про удари по енергетичній інфраструктурі повідомили на Вінниччині, Львівщині, Дніпропетровщині.

Уранці 11 жовтня, за даними українстких військових, загарбники здійснили 28 пусків крилатих ракет: 16 Х-101/Х-555 і 12 «Калібрів».