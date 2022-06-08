Україна хоче придбати в Ізраїлю «Залізний купол» – посол

Київ хоче придбати ізраїльську систему ППО «Залізний купол», заявив журналістам 7 червня український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібний «Залізний купол. Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок і дітей від російських ракет», – цитує Корнійчука видання Jerusalem Post.

Корнійчук розкритикував Ізраїль за його реакцію на війну Росії проти України, зокрема через відсутність дій щодо надання військової допомоги, рішення не лікувати українських військових у своїх медичних закладах та відсутність висвітлення війни в ізраїльських ЗМІ.

«Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності», – наголосив дипломат.

Як повідомило агентство AP, минулого тижня Ізраїль відхилив запит США про дозвіл Німеччині на поставку в Україну протитанкових ракет Spike з ліцензією Ізраїлю.

Ізраїль – обережний у наданні військової допомоги Україні, оскільки намагається підтримувати відносини з Києвом і Москвою, пише Jerusalem Post.

Корнійчук наголосив, що Україна хоче не подачки, а шанс придбати речі, які могли б врятувати більше мирного населення.

«Ми віримо, що з морального боку Ізраїль має приєднатися до решти західного світу та допомогти Україні всіма можливими засобами», – сказав посол.