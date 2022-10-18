Кулеба пропонує Зеленському розірвати дипвідносини між Україною та Іраном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до президента Володимира Зеленського із пропозицією розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном.

«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном», – зазначив він.

За словами Кулеби, дії Ірану під час широкомасштабного військового вторгнення РФ в Україну є «підлістю та брехнею» і це «не будуть терпіти».

«Усі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам, що він «проти війни» і «не буде підтримувати зброєю жодну зі сторін». Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною», – наголосив очільник українського МЗС.

17 жовтня після масованої російської атаки дронами-камікадзе іранського виробництва глава МЗС повідомив, що закликав міжнародних партнерів запровадити санкції щодо Ірану.

«Терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правди не сховаєш, і ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва», – наголосив Дмитро Кулеба та додав, що такі санкції мають стати сигналом для усіх країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.

Пізніше того ж дня Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну заяву, в якій вказало на співучасть Ірану в злочинах Росії проти України і закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї РФ.

Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.