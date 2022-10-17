Під посольством Ірану в Києві вимагали припинити продаж Росії дронів-камікадзе (фото)

Біля посольства Ірану у Києві 17 жовтня відбулася акція протесту Stop terror, під час якої люди вимагали припинити продаж Росії дронів-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Присутні звинувачували Іран в підтримці тероризму та вбивстві українців.

В акції взяли участь декілька десятків людей, створивши під посольством невеличкий «меморіал пам’яті».

17 жовтня запущений російськими військами дрон іранського виробництва зруйнував житловий будинок в Києві – загинули чотири людини. Пізніше стало відомо, що жертвою цієї атаки, стала разом із своїм чоловіком вагітна жінка, яка працювала в мережі винних магазинів у Києві.

Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.