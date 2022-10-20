У Зеленського оприлюднили два укази про санкції проти Росії, у переліку – майже 4000 осіб

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Ці рішення щодо санкцій були ухвалені Радою національної безпеки та оборони України 19 жовтня.

Під санкції, серед інших, потрапили російські олігархи Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги, Роман Абрамович, Леонід Лебедєв та Михайло Фрідман – один зі співвласників українського «Альфа-Банку», який організаційно ніяк не пов’язаний із російським «Альфа-Банком».

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Також Україна застосувала санкції щодо російського олігарха Володимира Лісіна, який контролює російську компанію «НЛМК». Як встановили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», ця компанія з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї. Лісін, на відміну від десятків інших найбагатших російських олігархів, досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії.

Крім того, під санкції РНБО потрапили пропагандисти Костянтин Ернст, Ольга Скабєєва, родичі керівників Росії та Білорусі – дружина Олександра Лукашенка Галина, дочки Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова та інші.



Як уточнив в телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак, до санкційного переліку увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб – 2507 та 1374 відповідно.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, ці рішення є результатом «дуже великої, складної і копіткої роботи».

12 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій. Рішення РНБО передбачає запровадження санкцій щодо бізнесмена Сергія Курченка, міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва, Віктора Януковича та російського олігарха Олега Дерипаски. Термін дії цих санкцій – 10 років.