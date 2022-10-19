Зеленський підписав укази про санкції проти російських олігархів і компаній – секретар РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів і російських компаній, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сьогодні президент України підписав два укази про введення в дію санкцій, які були запроваджені Радою нацбезпеки й оборони. Це була дуже велика, складна і копітка робота. Після того, як сьогодні, думаю, буде публікація цих санкцій, там будуть доволі несподівані прізвища олігархів РФ і дуже велика кількість компаній, підприємств тощо», – заявив Данілов в ефірі «24 каналу».

За його словами, щодо однієї людини з переліку санкції будуть відтерміновані на певний проміжок часу. «Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств», – додав секретар РНБО.

Ці укази наразі не оприлюднені на сайті президента.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій. Рішення РНБО передбачає запровадження санкцій щодо бізнесмена Сергія Курченка, міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва, Віктора Януковича та російського олігарха Олега Дерипаски.

Санкції передбачають блокування активів, а саме тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать цим особам, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними.

Термін дії цих санкцій – 10 років.