США звинуватили російського олігарха Дерипаску в порушенні санкцій

Влада США звинуватила в порушенні санкційного режиму одного з найбагатших російських бізнесменів Олега Дерипаску.

Міністерство юстиції США заявило, що Дерипаска використав фінансову систему США для утримання трьох розкішних об’єктів нерухомості та найняв жінку для продажу музичної студії в Каліфорнії за 3,1 мільйона доларів. Йдеться про Ольгу Шрік – вона єдина заарештована з обвинувачених. До арешту вона жила у Нью-Джерсі.

Дерипаску звинувачують і в організації у 2020 і 2022 роках поїздки своєї подруги – Катерини Вороніної – з Росії до США, вона народила йому там дітей. Звинувачення, окрім Дерипаски та Вороніної, у цій справі висунули Ользі Шріке і Наталії Бардаковій.

У заяві йдеться про те, що Дерипаска витратив сотні тисяч доларів, щоб його діти народилися в США і скористалися плюсами американської медичної системи і правом на громадянство, що автоматично їм надається, передає AP.

Вашингтон запровадив санкції проти Дерипаски в 2018 році. Зокрема, влада США підозрювала його у причетності до можливого втручання у вибори президента США у 2016 році.

Дерипаска звинувачення на свою адресу відкидає. Він оскаржив запровадження обмежень у суді. У червні 2021 року Федеральний окружний суд округу Колумбія цей позов відхилив. Нових звинувачень проти себе російський мільярдер наразі не коментував.