У Німеччині пройшов обшук на супер’яхті російського олігарха

У Німеччині відбулися обшуки на 156-метровій яхті «Дільбар», яка належить російському олігарху Алішеру Усманову, повідомляє Der Spiegel. Його підозрюють у відмиванні грошей, порушенні закону про зовнішню торгівлю та несплаті податків.

У слідчих діях брали участь близько 60 осіб – члени спеціальної комісії «Україна», серед них – слідчі Федерального відомства кримінальної поліції та податкові слідчі із землі Північний Рейн – Вестфалія.

Яхта «Дільбар», куплена Усмановим у 2016 році за 600 мільйонів доларів, зараз перебуває у місті Бремен. Вона була конфіскована владою Гамбурга ще в березні 2022 року.

Раніше німецька поліція також провела обшуки на кількох об’єктах нерухомості Алішера Усманова, у тому числі – на його віллі на озері Тегернзе в Баварії. Там вилучили документи, а також чотири яйця фірми Фаберже.

69-річний Усманов – один із найбагатших людей Росії, журнал Forbes оцінює його статки в 11,5 мільярдів доларів. У лютому, після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України, він потрапив у міжнародні списки санкцій, у тому числі в Євросоюзі. Його звинуватили у близькості до Кремля та підтримці режиму. У травні він оскаржив санкції у Європейському суді загальної юрисдикції у Люксембурзі. Скасувати їх від ЄС вимагала Угорщина, повідомляли на початку вересня.