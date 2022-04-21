Кіпр позбавить громадянства чотирьох російських мільярдерів та членів їхніх родин, повідомила місцева газета «Філелефтерос» із посиланням на джерела. Бізнесменів було включено до списків санкцій Євросоюзу через війну Росії проти України.

«Золоті паспорти», які видають в обмін на інвестиції, заберуть у бізнесмена Олега Дерипаски, президента групи компаній «Меркурій» Ігоря Кесаєва, власника «Комсомольської правди» та медіахолдингу РБК Григорія Березкіна та сестри Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, а також у 11 людей, які перебувають у них на утриманні.

Дерипаска отримав кіпрське громадянство у 2017 році, Ісмаїлова – у 2015-му, Березкін та Кесаєв – у 2012-му.

У середині квітня уряд Кіпру запустив процедуру позбавлення громадянства інших чотирьох мільярдерів із Росії та 17 членів їхніх родин, які потрапили під санкції ЄС як люди з оточення Путіна. За даними газети «Філелефтерос», громадянства будуть позбавлені Михайло Гуцерієв, Олександр Пономаренко, Вадим Мошкович та Олексій Кузьмічов. До початку війни з Україною російська версія журналу Forbes оцінювала їхні статки майже в 16 мільярдів доларів.

За даними агентства Reuters, за програмою «золотого паспорта» громадянство Кіпру одержали 6779 іноземців, 2886 з яких – росіяни. Зараз влада Кіпру перевіряє близько 1100 осіб, які отримали громадянство країни в обмін на інвестиції, щодо порушень, повʼязаних із війною в Україні.

Раніше позбавити громадянства росіян зі списку санкцій закликав Євросоюз. Сама програма «золотих паспортів» була закрита через численні порушення та видачу документів Євросоюзу людям, підозрюваним у корупції та інших злочинах.

Програми з надання громадянства в обмін на інвестиції існували у трьох державах Євросоюзу: на Кіпрі, на Мальті та в Болгарії. За умовами кіпрської програми претендент зобовʼязаний інвестувати у місцеву економіку від 2 до 2,5 мільйона доларів. Щонайменше 500 тисяч із них мають бути витрачені на придбання житла для постійного проживання в країні.