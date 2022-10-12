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Зеленський затвердив санкції РНБО проти Лебедєва, Януковича, Курченка і Дерипаски

Термін дії цих санкцій – 10 років.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій.

Рішення РНБО передбачає запровадження санкцій щодо бізнесмена Сергія Курченка, міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва, Віктора Януковича та російського олігарха Олега Дерипаски.

Санкції передбачають блокування активів, а саме тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать цим особам, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними.

Термін дії цих санкцій – 10 років.

У квітні 2021 року Зеленський вже запроваджував санкції щодо Віктора Януковича і ще 26 діячів тих часів, зокрема, Павло Лебедєва та Сергія Курченка.

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