Протягом місяця ЗСУ збили 233 іранських безпілотників – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають заходи задля гарантування безпеки українського неба.

«Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати: протягом місяця збито 233 «Шахеди» й десятки ракет. Лише за сьогодні й лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 «Шахедів» збито завдяки воїнам повітряного командування «Південь». Я дякую, хлопці, за чудову роботу», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, є і влучання та нові пошкодження критичної інфраструктури.

«Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше. Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики», – звернувся президент.

Завершується 238-ма доба війни РФ проти України.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.