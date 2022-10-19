Сьогодні і завтра у різних регіонах України можливі відключення електрики – Міненерго

Сьогодні та завтра у різних регіонах України може відбуватися відключення електропостачання з метою зменшення навантаження на мережу, яка перекриває роботу тієї частини, що була уражена російськими обстрілами, повідомив радник міністра енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону.

«На жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури серйозно пошкоджено. Тривають роботи по ремонту та підключенню, однак сьогодні та завтра треба очікувати, що будуть відключення. Будуть відключення не тільки аварійні, а й планові, з метою зменшити навантаження на електромережу», – повідомив Харченко.

Він закликав українців економити електроенергію та не вмикати зайві прилади.

Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив також у Telegram, що завтра по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.



«Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також, від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення», – повідомив Тимошенко.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

19 жовтня у Офісі президента провели стратегічну нараду щодо енергопостачання і погодили заходи на випадок відсутності електрики.