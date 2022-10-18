Британська розвідка пояснила, як невдачі на фронті РФ пов’язані з ударами по енергосистемі України

Росія, ймовірно, хоче завдати масштабної шкоди енергосистемі України, заявляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.



«Цілком ймовірно, що основною метою цієї кампанії є завдання широкомасштабної шкоди енергомережі України. Оскільки Росія зазнала невдач на полі бою з серпня, вона, швидше за все, отримала більшу готовність завдавати удари по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що з 10 жовтня Росія посилено завдає ударів по об’єктах на всій території України. Вони були здійснені крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони «земля-земля» та наданими Іраном дронами-камікадзе Shahed-136.

Вранці 18 жовтня російські війська обстріляли об’єкти енергетики в Дніпрі та Житомирі. Також відомо про вибухи в Харкові. У Києві війська РФ атакували об'єкт енергозабезпечення.

17 жовтня війська РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровської та Сумської областей.

Останнім часом російські війська атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».