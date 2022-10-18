Влада підтвердила вибухи в Києві

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про «прильоти» в Києві.

«КИЇВ. Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста», – написав він у телеграмі.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що вибухи були у Деснянському районі.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибуху в Києві.

Вранці 18 жовтня російські війська обстріляли об’єкти енергетики в Дніпрі та, попередньо, Житомирі. Також відомо про вибухи в Харкові.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. Війська РФ атакували місто дронами-камікадзе з південного напрямку. Через руйнування житлового будинку в Києві загинули чотири людини.

Останнім часом російські війська атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів. 17 жовтня війська РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровської та Сумської областей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.