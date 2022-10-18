Російський обстріл зруйнував житловий будинок у Миколаєві, щонайменше один загиблий – мер

Російські війська вночі вчергове обстріляли Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич вранці 18 жовтня.

«У результаті нічного обстрілу Миколаєва зруйнований двоповерховий житловий будинок в Центральному районі міста. З-під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. Також у цьому ж районі міста знищений квітковий ринок», – заявив він.

За словами Сєнкевича, на 6:20 у місті відновили електропостачання.

Згодом міський голова повідомив, що фахівці оглядають місця обстрілів і фіксують наслідки. Є також пошкодження в багатоповерхівках.

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Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.