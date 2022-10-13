Удар військ РФ по Миколаєву: 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів, помер

11-річний хлопчик, якого вранці рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві, помер у лікарні, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«Хлопчик, якого дістали, помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, вночі 13 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв, використавши вісім ракет типу С-300. Серед іншого, було влучання у п’ятиповерховий житловий будинок: два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами.

Вранці 11-річного хлопчика, який провів під завалами багатоповерхівки шість годин, дістали рятувальники. Повідомлялося, що під завалами можуть бути ще сім людей.

Згодом під час пошуково-рятувальної операції на місці влучання ракети у багатоповерхівку рятувальники знайшли тіла чотирьох людей.

Крім того, внаслідок російського ракетного удару було зруйновано будівлю човникової станції, там загинула ще одна людина.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.