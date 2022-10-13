Обстріл Миколаєва: з-під завалів дістали 11-річну дитину – Кім

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв ракетами С-300, повідомив вранці 13 жовтня голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Є влучання у п’ятиповерхівку. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там шість годин. Зараз йому надається меддопомога», – написав Кім у своєму Телеграмі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області повідомила, що російські війська завдали ракетних ударів близько опів на другу ночі. Одна з них зруйнувала два верхні поверхи п’ятиповерхового будинку.

Читайте також: Генштаб: понад 20 населених пунктів постраждали від обстрілів Росії 10 жовтня

Рятувальники припускають, що під завалами можуть бути ще семеро людей, з якими відсутній зв’язок. Триває розбір зруйнованих конструкцій.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.