Війська РФ влучили у житловий будинок у Миколаєві, люди під завалами – мер

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські війська в ніч на 30 вересня обстріляли «звичайний житловий квартал» у місті.



«Влучання у житловий будинок. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа», – написав він у телеграмі.

Перед цим Сєнкевич повідомив, що в місті чути «потужні вибухи» і закликав жителів залишатися в укриттях.

Раніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про атаку дронів-камікадзе на Миколаївщині і пошкодження внаслідок цього інфраструктури. Один із дронів влучив у будівлю в центрі Миколаєва, повідомив мер Сєнкевич. Про постраждалих тоді не повідомляли.

Ввечері 29 вересня стало відомо, що армія РФ касетними снарядами обстріляла зупинку громадського транспорту у Миколаєві в годину пік: загинули троє людей, 12 – поранені.

Влада назвала це «цілеспрямованим терористичним актом задля знищення мирного населення».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.