Війська РФ застосували С-300 для удару по Миколаєву – влада

Російські війська вночі 10 російськими ракетами С-300 атакували Миколаїв, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Щодо нічних прильотів по Миколаєву: 10 ракет С-300. За попередніми даними, без жертв», – написав він у телеграмі.

Крім того, вночі 10 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру Запоріжжя, є постраждалі.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна використовуючи також іранські дрони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.