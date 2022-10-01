У Миколаєві під завалами знайшли загиблу – Замазєєва

В Миколаєві під завалами після нічного російського обстрілу знайшли загиблу молоду жінку. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у телеграмі.

«В Миколаєві під завалами після нічного «прильоту» знайшли одного загиблого. Це молода жінка. Співчуття родині загиблої. На місці працюють рятувальники», – написала вона.



Дещо раніше 1 жовтня Замазєєва повідомила, що вночі Миколаїв був атакований дронами-камікадзе та ракетами С-300.

«Поцілили в 5-поверховий житловий будинок у центрі міста. В іншому районі також вдарили по житлових будинках. Мінімум 5 постраждалих – вони зараз у лікарнях і забезпечені усім необхідним. Серед постраждалих є 2 дітей», – написала вона кілька годин тому.

Крім того, голова Миколаївської обласної ради зазначила, що під удари також потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського району, обстріли були зафіксовані на території Первомайської, Шевченківської, Інгульської, Широківської та Березнегуватської громад. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні житлові будинки.

«Загалом станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебувають 507 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 79 постраждалих отримали допомогу амбулаторно», – вказала Замазєєва.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.