У Миколаєві під завалами знайшли загиблу – Замазєєва

В Миколаєві під завалами після нічного російського обстрілу знайшли загиблу молоду жінку. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у телеграмі.
«В Миколаєві під завалами після нічного «прильоту» знайшли одного загиблого. Це молода жінка. Співчуття родині загиблої. На місці працюють рятувальники», – написала вона.
Дещо раніше 1 жовтня Замазєєва повідомила, що вночі Миколаїв був атакований дронами-камікадзе та ракетами С-300.
«Поцілили в 5-поверховий житловий будинок у центрі міста. В іншому районі також вдарили по житлових будинках. Мінімум 5 постраждалих – вони зараз у лікарнях і забезпечені усім необхідним. Серед постраждалих є 2 дітей», – написала вона кілька годин тому.
Крім того, голова Миколаївської обласної ради зазначила, що під удари також потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського району, обстріли були зафіксовані на території Первомайської, Шевченківської, Інгульської, Широківської та Березнегуватської громад. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні житлові будинки.
«Загалом станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебувають 507 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 79 постраждалих отримали допомогу амбулаторно», – вказала Замазєєва.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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