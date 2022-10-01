399 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні – ОГП

Через повномасштабне збройне вторгнення Росії постраждали понад 1182 дитини – загинули 399 неповнолітніх та понад 783 були поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора 1 жовтня.

За день до цього повідомлялось, що внаслідок агресії загинули 397 дітей і зазнали поранень понад 780.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29», – йдеться у повідомленні.



30 вересня, уточнюють в ОГП, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами гуманітарної колони автомобілів в місті Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення.



30 вересня через обстріл окупантами міста Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина, зазначають прокурори.



І додають, що в ніч проти 1 жовтня внаслідок обстрілу міста Миколаєва було травмоване 3-місячне немовля.



«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зауважують в ОГП.

За цими ж даними, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2562 заклади освіти: з них 295 зруйновані повністю.

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Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.