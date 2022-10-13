Миколаїв: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї загиблої

Голова Миколаївської ради Ганна Замазєєва заявила, що з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої.



«Кількість жертв в зруйнованій армією рф багатоповерхівці, на жаль, зростає…О 16:15 рятувальники ДСНС дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки. Їй було усього 32 року», – написала вона в телеграмі.

Раніше повідомлялося про загибель чотирьох людей через російський нічний удар по Миколаєву, троє з них загинули внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку.

За даними ОВА, вночі 13 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв, використавши вісім ракет типу С-300. Серед іншого, було влучання у п’ятиповерховий житловий будинок: два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. Попередньо, дві людини отримали поранення. Серед поранених 11-річний хлопчик, якого дістали із під завалів. Повідомлялося, що під завалами можуть бути ще сім людей. Також внаслідок ракетного удару зруйновано будівлю човникової станції, там загинула одна людина.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.