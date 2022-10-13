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Новини | Суспільство

Миколаїв: одна людина загинула через удар по рятувальній човниковій станції

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що працівник рятувальної станції опинився під завалами

Одна з ракет С-300, які російські війська випустили по Миколаєву, влучила в рятувальну човникову станцію, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що будівля зруйнована, під завалами опинився співробітник станції.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що під завалами знайшли загиблого.

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«Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер. Росія – країна-терорист», – прокоментував Кім.

Ранішет з-під завалів будинку, зруйнованого ракетним ударом, дістали 11-річного хлопчика.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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