Через обстріл Нікополя поранений чоловік, він у тяжкому стані – Резніченко

Російські війська п’ять разів обстрілювали Нікопольщину вночі проти 13 жовтня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, російські війська вели обстріли з «Градів» та важкої артилерії.

«Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють», – повідомив голова області.

Також снаряди пошкодили лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, будівлі фабрики та пошти.

У Марганецькій громаді люди через обстріл не постраждали, масштаби руйнувань з’ясовуються.

Внаслідок обстрілів Нікополя вночі 12 жовтня були поранені двоє жінок і дитина.