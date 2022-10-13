Російським підрозділам на деяких напрямках наказують тимчасово припинити наступ – дані Генштабу

Російські війська продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 13 жовтня.

Водночас, за даними командування, деякі російські підрозділи отримують накази зупинити наступ:

«На окремих напрямках бойових дій, зокрема, в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів».

Наразі немає можливості перевірити ці дані незалежно.

Продовжуються обстріли українських позицій та критичної цивільної інфраструктури. Штаб зафіксував три ракетних та 21 авіаційний удар, а також 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

«Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва», – йдеться в повідомленні.

На півночі обстановка суттєво не змінювалася. На півдні України понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення зазнали обстрілів.

Читайте також: Генасамблея ООН схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ територій України

Протягом минулої доби українські підрозділи відбили атаки російських сил у районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграду, Бахмуту та Мар’їнки.

Штаб звітує про загалом 32 удари по російських позиціях та місцях зосередження озброєння та техніки.

Крім того, повітряне командування «Південь» вранці в четвер повідомило про збиття шести іранських дронів-камікадзе над південними регіонами: чотирьох на Одещиною та двох над Миколаївщиною.