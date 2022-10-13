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Російським підрозділам на деяких напрямках наказують тимчасово припинити наступ – дані Генштабу

Український прапор над покинутим російським танком біля села Долина на Донеччині, 10 жовтня 2022 року

Російські війська продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 13 жовтня.

Водночас, за даними командування, деякі російські підрозділи отримують накази зупинити наступ:

«На окремих напрямках бойових дій, зокрема, в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів».

Наразі немає можливості перевірити ці дані незалежно.

Продовжуються обстріли українських позицій та критичної цивільної інфраструктури. Штаб зафіксував три ракетних та 21 авіаційний удар, а також 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

«Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва», – йдеться в повідомленні.

На півночі обстановка суттєво не змінювалася. На півдні України понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення зазнали обстрілів.

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Протягом минулої доби українські підрозділи відбили атаки російських сил у районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграду, Бахмуту та Мар’їнки.

Штаб звітує про загалом 32 удари по російських позиціях та місцях зосередження озброєння та техніки.

Крім того, повітряне командування «Південь» вранці в четвер повідомило про збиття шести іранських дронів-камікадзе над південними регіонами: чотирьох на Одещиною та двох над Миколаївщиною.

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