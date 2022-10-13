Є влучання дронів-камікадзе на Київщині – обласна влада

Російські війська вдарили дронами-камікадзе по одній із громад Київської області, повідомляє обласна військова адміністрація вранці 13 жовтня.

«Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють», – йдеться в повідомленні.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що дрони вдарили по об’єктах критичної інфраструктури.

«Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів», – додав він.

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Офіційної інформації про постраждалих наразі немає.

12 жовтня ввечері влада повідомляла про роботу ППО на Черкащині, Вінниччині і Рівненщині.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі. Як заявляв президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе «Шахід-136». Перевірити ці дані незалежно неможливо.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.