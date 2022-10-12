ЗСУ збили чотири російські вертольоти, щодо ще двох дані уточнюються – Повітряні сили

Українські військові за 18 хвилин збили чотири російських вертольоти на півдні України, повідомляють у фейсбук Повітряні сили ЗСУ.



«З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, один вертоліт впав на деокупованій території, решта – за лінією фронту.

«Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться», – додають у Повітряних силах.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 жовтня Росія втратила 235 гелікоптерів.

Росія не повідомляє про свої втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Читайте також: Російські війська запустили 14 дронів-камікадзе по півдню, 12 із них збили – штаб

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.